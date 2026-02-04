午前に円全面安、午後は対ドルででのユーロやポンド買いがやや優勢＝東京為替概況 ドル円は昨日、海外市場の高値を超えてドル高・円安が進行した。昨日は一時156円00銭台まで上昇。週末の高市首相による、円安で外為特会（外国為替資金特別会計）が「ほくほく」状態だとする発言が、海外勢を中心に「円安容認」との意識につながり、円売りを誘っている。また、週末の衆議院選挙で与党勢力がかなり優勢との各メディアに