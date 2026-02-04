円安水準を模索、ドル円１５６．４０付近＝ロンドン為替 ロンドン早朝は、全般に円安水準を試す動きになっている。ドル円は156.39レベルと東京昼過ぎの高値水準に並んだ。ユーロ円は185円付近で推移しており、東京午後につけた高値185.05レベルから離れていない。ポンド円は214.53レベルと足元で本日の高値を更新している。週末２月８日の衆院選投開票に向けて円売り圧力が高まっている状況だ。 USD/JPY156.36EU