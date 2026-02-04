渡米前の１９年以来、７年ぶりに主将に再任したＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が４日、沖縄・宜野湾キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に参加。竹田、吉野両投手を相手に、３打席すべてで安打性の当たりを放ち、好仕上がりをアピールした。投手、野手とも若手中心だったキャンプ初のライブＢＰに早くも登場した主砲。「例年は（２月）２０日前後ぐらいに打席に立つような調整でしたけど、バッティング練習から感じたフィ