黒陶の芸術創作について話し合う劉浩さん（右）と息子の劉旋（りゅう・せん）さん。（資料写真、済南＝新華社配信）【新華社済南2月4日】中国山東省斉河県で、一度は歴史の中に埋もれた「黒陶」の制作技術をよみがえらせ、現代の暮らしに生かそうと取り組む親子がいる。黒陶は新石器時代後期に生まれ、黄河の中下流で栄えた竜山文化を代表する器物の一つとされる。黄河の泥が理想的な材料とされ、下流に当たる斉河県は黒陶文化