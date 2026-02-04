大相撲の序二段・風凰花（押尾川）が４日、東京・墨田区の両国国技館で行われた健康診断を受診した。順調に身長体重などの計測をこなしたが、最後に受診した「採血」で苦戦を強いられた。ゴムチューブで左腕を締め付けて、血管を浮き上がらせようとしたが、１７７センチ、１８２キロの厚い筋肉の下に隠れた血管は見つからず。まわりの採血を受診する力士の列が途絶えたため、他の担当者も応援に駆けつけて、最終的には３人がか