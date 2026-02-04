昨年5月4日の前走天皇賞・春でG1初制覇を飾ったヘデントール（牡5＝木村、父ルーラーシップ）は今季初戦の京都記念（15日、京都芝2200メートル）の鞍上がルメールに決まった。4日、キャロットクラブが発表した。24年8月17日の日本海S（3勝クラス）1着以来、6度目のコンビとなる。