日本モーターボート競走会は4日、SG「第53回ボートレースオールスター」（5月26〜31日、浜名湖）ファン投票の第1回中間発表を行った。ここまでの投票数は28万6278票で、現時点のトップは1万1533票を獲得した峰竜太（40＝佐賀）。2位は1万1265票の茅原悠紀（38＝岡山）で1万1014票で3位の西山貴浩（38＝福岡）、1万749票で4位の池田浩二（47＝愛知）までが1万票以上を集めている。ファン投票期間は20日までで、第2回中間発表