東京大学前総長の五神(ごのかみ)真氏が、東大教授への贈賄容疑で先日書類送検された「日本化粧品協会」の引地功一氏から、無料でエステなどの美容サービスを受けていたことが、「週刊文春」の取材で分かった。引地氏が「週刊文春」の取材に証言した。【画像】東大前総長の五神真氏（68）1月24日、東大大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者（62）が、引地氏から高級ソープ店などで多額の接待を受けたとして収賄容疑で逮捕さ