俳優の杉浦太陽（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。変身した姿を公開した。「TBS系『神業チャレンジ』で、神メイクチャレンジでした」と書きだした杉浦。ミニスカートの女装姿をアップした。「みんな分かったかなw」とファンに呼びかけ。「TVerでまだ観られるので観てみてね」と伝えた。