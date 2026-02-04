４日午後２時半頃、茨城県日立市金沢町の国道６号で「車が縁石に乗り上げて、歩行者を巻き込んだ」と、近くの住民から１１９番があった。消防などによると、７０歳代男性が運転する乗用車が歩道に乗り上げ、県立日立商業高１年の女子生徒８人が巻き込まれた。生徒らは脚などにけがをして病院に搬送されたが、命に別条はないという。現場はＪＲ常陸多賀駅から南に約２キロの住宅街。