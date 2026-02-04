きょう午後、茨城県日立市の国道で乗用車が縁石に乗り上げ、歩いていた女子高校生8人がはねられました。このうち6人が病院に運ばれましたが、全員、命に別状はないということです。午後2時半ごろ、日立市金沢町の国道で、「車が縁石に乗り上げて歩行者を巻き込んだ」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、70代の男性が運転していた乗用車が縁石に乗り上げ、歩道を歩いていた女子高校生8人に後ろからぶつかったという