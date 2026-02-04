旅行の計画を立てるなら、今日がその日です！ANA（全日本空輸）は、2026年2月4日（水）から、国内線航空券が非常にお得になる「ANA SUPER VALUE SALE タイムセール」を開始しました。3月下旬の春休み期間からゴールデンウィークを挟んだ5月中旬までの搭乗分が対象となっており、主要路線を含む国内各線が片道5,000円台からという驚きの設定です。特筆すべきは、通常の普通席だけでなく「プレミアムクラス」のタイムセールも同時に