B3の東京八王子ビートレインズは2月4日、東海大学4年の鈴木暉將を2025－26シーズンの特別指定選手として登録したことを発表した。 福島県出身の鈴木は192センチ88キロのフォワード。福島ファイヤーボンズU15でのプレー経験を持ち、FSG開志学園高等部から東海大学へ進学。最終学年となった今年度はキャプテンを務め、タレント豊富な同校を率いた。 新戦力を迎え入れた八王子は「B