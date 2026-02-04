山一電機がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４７７億円から５２０億円（前期比１４．８％増）へ、営業利益を９３億円から１１０億円（同３３．７％増）へ、純利益を６４億円から８０億５０００万円（同５３．６％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を７０円から９７円へ引き上げ年間配当予想を１３２円（前期８９円）とした。 第３四半期までのコネクタソリューション事業で、