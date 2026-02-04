（台北中央社）文化部（文化省）は3日、南部・嘉義県を中心に暮らす台湾原住民（先住民）族ツォウ族に伝わる祈禱（きとう）師の文化を継承していた楊安栄美さんが2日、死去したと発表した。享年90。李遠（りえん）文化部長（文化相）は深い哀悼の意を示した上で、長年にわたり文化の伝承と保存に尽力したとして、楊安栄美さんを表彰する方針を示した。文化部によると、楊安栄美さんは1936年生まれ。嘉義県阿里山郷山美村に長