スキマバイトサービス「タイミー」と、スマホ会計アプリ「FinFin」を提供する会計バンクは、スポットワーカーの確定申告を支援する取り組みを強化している。会計バンクが提供する「確定申告 for スキマバイト Powered by FinFin」は、2025年度の「タイミー公認 確定申告アプリ」として正式採用された。確定申告に不安を感じているスキマバイト利用者でも、安心して申告準備を進められる環境が整った。●実態調査とセミナーで見え