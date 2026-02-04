ミラン移籍が有力視されていたクリスタル・パレス所属のフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタだが、メディカルチェックを通過することができなかったようだ。3日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。2021年夏にクリスタル・パレスへ加入したマテタはここまで公式戦通算186試合に出場し56ゴール13アシストをマーク。プレミアリーグでは2シーズン連続で二桁得点を記録し、今シーズンもこ