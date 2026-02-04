【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が2018年2月21日にリリースしたシングル「さよならエレジー」のMVが、再生回数2億回を突破した。 ■「まちがいさがし」に続く、自身2曲目の2億回再生達成！ 2017年から本格的に音楽活動を開始し、音楽アーティストとしても注目される菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席捲し、ストリーミング3億回再生を突破