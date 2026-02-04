東洋埠頭 [東証Ｓ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比67.6％増の16.7億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の15億円→17億円(前期は13.8億円)に13.3％上方修正し、増益率が8.4％増→22.8％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4.8億円→6.