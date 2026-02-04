あおぞら銀行 [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比78.0％増の236億円に拡大し、通期計画の300億円に対する進捗率は78.9％に達したものの、5年平均の121.0％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.5％増の63.3億円に拡大する計算になる。 直