ガリレイ [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.6％増の129億円に伸び、通期計画の176億円に対する進捗率は5年平均の69.4％を上回る73.5％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.5％減の46.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-1