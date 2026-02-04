文溪堂 [名証Ｍ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.5％増の17.5億円となり、通期計画の9.8億円に対する進捗率が177.1％とすでに上回ったが、5年平均の184.5％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は7.6億円の赤字(前年同期は7.9億円の赤字)とほぼ横ばいの計算にな