ミロク情報サービス [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.4％増の52.3億円に伸び、通期計画の68億円に対する進捗率は77.0％に達したものの、5年平均の79.8％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の15.6億円に伸びる計算になる。