三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ [東証Ｐ] が2月4日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.6％増の2兆5092億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.7％増の7625億円に伸びた。 株探ニュース