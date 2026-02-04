卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」が4日に中国・海口市にて開幕。アジア各国の有力選手が出場しており、まずはグループステージの戦いが始まっている。 合わせて10選手がエントリーした日本選手が初戦を迎えており、それぞれの選手の初陣には注目が集まっている。 ■張本兄妹や早田も同日夜に初陣へ 女子シングルスで初戦を迎えたのが世界ランキング15位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）。グル}