中国メディアの大風新聞によると、2日午後、香港ディズニーランド・リゾートの人造湖「インスピレーションレーク」で泳いでいた30歳くらいの男性が水死した。午後3時ごろ、湖で泳いでいた男性が行方不明になったとみられるとの警備員からの通報を受け、警察官と消防隊員らが現場に駆けつけ、湖畔で男性のものとみられるジャケットと靴を発見した。さらにその約1時間後、湖面で浮き沈みしている男性を発見して救助した。男性は救助