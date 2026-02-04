東日本大震災からの復興を願い、東北6県を代表する祭りを一挙に披露する「東北絆まつり」が5月23、24日に盛岡市で開催される。内舘茂市長が4日発表し「震災から15年という節目の年に、東北が力強く歩み続けている姿を全国、世界の皆さんに発信する」と語った。2日間で約30万人の来場を見込む。青森ねぶた祭、盛岡さんさ踊り、仙台七夕まつり、秋田竿燈まつり、山形花笠まつり、福島わらじまつりが集い、パレードでは市中心部を