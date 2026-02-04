乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が約5年ぶりとなる2nd写真集『透明な覚悟』を発売。2月3日、写真集の発売を記念して都内で記者会見が行われた。ファッション誌『CLASSY.』のレギュラーモデルも務め、グループでもファッション番長として知られる梅澤。この日は白いドレスに大ぶりなゴールドのイヤリングという華やかな装いで報道陣の前に現れた。1st写真集以来、約5年ぶりとなる今回の写真集のロケ地はイタリア。「ファッショ