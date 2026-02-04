Image:zojirushi.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月4日は、直飲みできてお手入れもラクラクな象印マホービン（ZOJIRUSHI）の新作「ステンレスクールボトル （保冷専用）SD-KA60 BM」が、事前予約でお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 象印 水