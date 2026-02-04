今月9日に行われる石川県内の公立高校の、推薦入試の出願倍率が発表されました。石川県教育委員会によりますと、今年度の推薦入試は25校47学科6コースで実施されます。出願者数は814人の推薦枠に対し、前年より20人多い683人で、全体の出願倍率は0.84倍となりました。学校別の出願倍率は、小松市立高校が1.43倍と最も高く、次いで金沢商業高校の1.21倍となっています。学科・コース別で最も倍率が高いのは、県立工業高