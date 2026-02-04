米メディア「ドジャース・ネーション」が３日（日本時間４日）までにＸを更新。ドジャースがタイガースの最強左腕タリク・スクバル投手（２９）獲得するため、交換要員の目玉として佐々木朗希投手（２４）をリストに急浮上させた可能性について言及した。同メディアはＸで他メディアが報じた内容を引用しながら「タリク・スクバルを獲得するために提案されたトレード内容では佐々木朗希が目玉候補となっているとのこと」と報道