NPBエンタープライズが発表NPBエンタープライズは4日、3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の、残り1人を発表。レッドソックス・吉田正尚外野手が選出された。前回大会の優勝に貢献した吉田が選ばれ、ファンも大盛り上がりを見せている。午後3時過ぎに突如の発表となった。吉田は前回大会で打率.409、2本塁打、13打点とMVP級の活躍。特に準決勝のメキシコ戦では劣勢の展開を振り出しに戻す