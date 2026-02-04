1.カーテンレール上の「キャットウォーク」 猫は高いところが大好きです。でも「キャットタワーを置くほど部屋が広くない」という声もなくはありません。 そんなときに注目したいのが、カーテンレールの上です。普段は全く使わないデッドスペースであり、猫のニーズが詰まった場所。カーテンレールの上にあがる動線さえあれば、自分で勝手に登ってくつろぐ