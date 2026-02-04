侍ジャパンのラストピースは吉田正尚3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」の最後の1人は、米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚外野手に決定した。4日、日本野球機構などが発表した。平日午後の発表に、日本人ファンは騒然となった。侍ジャパンにはドジャースの大谷翔平投手、山本由伸投手ら、これまでに29選手が発表済み。最後の1人に注目が集まっていたが、レッドソックス