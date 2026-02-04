全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、東京と静岡を結ぶ古道「矢倉沢往還」を巡りました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】都心の大動脈「国道246号」のルーツ 江戸を支えた古道「矢倉沢往還」とは【道との遭遇】 赤坂御門が起点東京と静岡を結ぶ国道246号の前身「矢倉沢往還」 東京都千代田区から静岡県沼津市まで約125kmを結