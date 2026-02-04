今日4日は「立春」。日差しの暖かさに、春の気配を感じた方も多かったかもしれません。しかし、次の週末(7日〜8日)には一転して真冬の寒さが戻る見込みです。強烈な寒気が流れ込むため、8日(日)は近畿北部を中心に再び警報級の大雪となる恐れがあり、中部と南部でも広い範囲で雪が降る見込みです。今後の情報に注意してください。明日5日はさらに気温上昇3月並みの暖かさ今日4日は二十四節気の「立春」で、暦の上では春の始まり