7日(土)と8日(日)は関東でも南部を中心に雪が降るでしょう。特に7日(土)の夜から8日(日)の朝かけては降り方の強まる所もありそうです。路面の凍結や、地面に雪がうっすらと積もる恐れがあります。関東の雪の予想は変わりやすいため、最新の気象情報や交通情報に注意してください。7日(土)と8日(日)は関東の南部を中心に雪7日(土)と8日(日)は関東でも南部を中心に雪の降る所があるでしょう。これは強い寒気が流れ込んでいる所に、関