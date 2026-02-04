ウォルト・ディズニー・カンパニーは、現在ディズニー・エクスペリエンスの会長を務めるジョシュ・ダマロ氏を、次期最高経営責任者（CEO）に指名したことを発表しました。ジョシュ・ダマロ氏は、2026年3月に現CEOのボブ・アイガー氏からその経営権を引き継ぐ予定です。1998年の入社以来、テーマパークやリゾート、消費者製品部門の成長を支えてきたリーダーが、世界最大のエンターテインメント企業の舵取りを担うことになりました