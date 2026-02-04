昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が１日に更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ジンギス談！ＨＢＣ公式ＹｏｕＴｕｂｅ」に登場。この日は、ドンデコルテとエバース・佐々木隆史、町田和樹をゲストに、ＭＣのタカアンドトシが昨年のＭ−１やブレーク後の近況を聞いた。渡辺は、若手時代に相席スタート・山添寛と同居していたことを述懐。「山添が、ある１２月の末に。俺が起きたら