8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、11日に放送されるニッポン放送の特別番組『MAZZEL Banquet Radio』（後1：00）のパーソナリティを務める。【表紙カット】エッジの効いたジャケットスタイルのMAZZELMAZZELは、アーティスト・SKY-HIが代表を務める音楽事務所「BMSG」が打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ。4月には2ndアルバム『Banquet』をリリースし、初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Sh