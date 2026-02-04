神奈川県は黒岩知事が慢性硬膜下血腫で入院したと発表しました。神奈川県によりますと、黒岩祐治知事は数日前から頭痛や足のもつれがあり、きのう、症状が悪化したため病院を受診したところ、「慢性硬膜下血腫」の診断を受けたということです。黒岩知事はそのまま入院し、きょう午後、手術を受ける予定だということです。退院の時期は決まっておらず、知事が入院中の公務については、代理は置かない予定だということです。黒岩知事