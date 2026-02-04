2026/1/23-1/29のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比6.0％減、TOP100の初登場作は20作（前週12作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧1位は米津玄師「IRIS OUT」（881.2万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、6週連続、通算19度目の1位を獲得した。同映画は公開から136日間で興行収入105.1億円を突破し、歴代興収ランキングでは47位となった（興行通信社調