男子テニスのデビス杯予選1回戦を前に、記者会見で意気込みを語る日本代表の添田豪監督＝4日、有明コロシアム男子テニスの国別対抗戦、デビス杯予選1回戦（6、7日）でオーストリアと対戦する日本代表の添田豪監督が4日、会場となる東京・有明コロシアムで記者会見し「昨年の予選2回戦でドイツに負けた悔しさを晴らせるチャンス」と意気込みを語った。全豪オープンの予選を右肩痛で欠場した錦織圭（ユニクロ）の起用については