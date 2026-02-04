全国で「引っ越しトラブル」が増加しているとして、きょう、国民生活センターはホームページなどで相談があった事例を公開して注意を呼びかけました。国民生活センターによりますと、2024年度の「引っ越し」に関する相談件数は2345件で、今年度は去年11月時点で1515件の相談が寄せられています。相談の内容は「壁や家具に傷をつけられた」「見積もり後に引っ越し事業者が置いていった段ボールの返送料を請求された」といったもので