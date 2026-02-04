日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。世界一に輝いた前回２３年のメンバー１６人が選出される一方、手術後リハビリ中のパドレス・ダルビッシュ、ドジャース・佐々木らは外れた。主なメンバー漏れ選手は以下。（☆は前回大会メン