セブン-イレブン・ジャパンは、カップ麺カテゴリーで顧客層の拡大に注力している。プライベートブランド（PB）「セブンプレミアム」を中心に、有名店や人気コンテンツとのコラボ、ご当地ラーメンの拡充、健康素材を使った商品化などを推進。商品本部飲料・酒・加工食品部でカップラーメンを担当するマーチャンダイザーの持田拓也氏は「カップ麺売り場は40〜50代男性の利用が多いが、若年層や女性層にも足を運んでもらえるように