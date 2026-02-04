カナダ出身のインディーロックバンド Metricが、ニューアルバム『Romanticize The Dive』を4月24日にリリース。また、収録曲「Victim Of Luck」を先行配信し、同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Metric、バンドの日常を捉えた未公開のアーカイブ映像を使用した「Victim Of Luck」MV） Metricは、エミリー・ヘインズ（Vo/Key）、ジミー・ショー（プロデュース/G