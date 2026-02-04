インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioにて「iPhone 15 128GB 未使用品」などを、のりかえ価格で提供を開始した。 iPhone 15 期間中、他社からの乗り換え（MNP）で、「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末をのりかえ価格で購入できる。 たとえば、「iPhone 15 128GB 良品」が一括価格で6万9800円、24回分割で2909円。「moto g05」が一括価格で248