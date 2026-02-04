阪神の宜野座キャンプで2日間の臨時コーチを務めた糸井嘉男SA（44）が、若手の底上げを期待するとともに、近大の後輩でもある佐藤輝には、WBCでドジャース大谷翔平との1、2番コンビ結成を期待した。以下は一問一答。――チームの雰囲気は。「最高でした。昨日から来ましたけど、すごいいい雰囲気で」――臨時コーチとしてどんな指導を。「僕が来て、余計、雰囲気よくなったと思うんで（笑い）。そこが一番よかったなと思