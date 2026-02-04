大洋（現ＤｅＮＡ）と西武で活躍した今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが１月２９日に川崎市内の病院で亡くなっていたことが分かった。４日、１９９５年から１９９９年にかけて所属していた西武球団が発表した。５８歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われた。今久留主さんとＰＬ学園でバッテリーを組み、甲子園で全国制覇を果たしたオイシックス新潟の桑田真澄ＣＢＯは、球団を通じて悲しみのコメントを寄せた。【桑